صحة الرصافة تعلن تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا وتكشف تفاصيلهما

2020/03/30 | 22:01 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

أعلن مدير عام صحة بغداد الرصافة، عبد الغني الساعدي، الإثنين، ارتفاع العدد التراكمي للإصابات الموجبة...





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