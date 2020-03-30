صورة.. تحرير مختطفة إيزيدية في سوريا

2020/03/30 | 22:04 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلن البيت الايزيدي في إقليم الجزيرة ذات الأكثرية الكوردية شمال شرقي سوريا، يوم الاثنين، عن تحرير مختطفة إيزيدية.

وقال البيت في بيان ورد لشفق نيوز، "نعلن تحرير المختطفة الايزيدية ليلى مراد عيدو البالغة من العمر 17 سنة من مخيم الهول بسوريا".

وأضاف أن "الفتاة أختطفت من قبل داعش الإرهابي عام 2014 وهي من سكنة مجمع (دوهلا) في قضاء سنجار".

وجرى التعرف على ليلى بعد معارك الباغوز وتحريرها من قبل قوات سوريا الديمقراطية ولجوء الآلاف إلى مخيم الهول من المدنيين واسر مقاتلي تنظيم "داعش" ومعهم الأطفال والسبايا الإيزيديين، وتم التعرف على الفتاة بالتعاون بين إدارة المخيم ولجنة شؤون المختطفين في البيت الإيزيدي.

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