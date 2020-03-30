عدنان الصباح - كورونا ... درس الثورة القادم

2020/03/30 | 22:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عدنان_الصباح الليلة وفجأة انطلق ارتال سيارات الشباب والصبايا في مدينتي رام الله والبيرة وهم يطلقون بمكبرات الصوت الاغنية الشهيرة بصوت تهتز له الابدان " شدي حيلك يا بلد ...من شيخك حتى الولد ...شدي حيلك يا بلد " هذه الايام يلتزم الفلسطينيون منازلهم ليقاوموا معا العدو الخفي الذي اصطلح على تسميته كيوفيد 19 كورونا بصدورهم العارية وعيونهم الزائغة والحيرة التي تخنقهم من اين ومتى وكيف سياتي ومع ذلك فهم يصمدون جماعيا......

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