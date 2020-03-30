2020/03/30 | 22:06 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت منظمة الصحة العالمية في العراق، عن الآلية للحد من انتشار فيروس كورونا في البلاد

وقال ممثل المنظمة في العراق أدهم اسماعيل في تصريح، إن السلالة التي ينتمي لها فيروس كورونا ضعيفة تجاه درجات الحرارة، حيث تقل حركة الفيروس عند درجات الحرارة التي تقدر ما بين ثلاثين وأربعين مئوية، فيما يموت الفيروس خلال دقائق عند تعرضه لدرجات حرارة تبلغ خمس وخمسين درجة مئوية.

واضاف أن منظمة الصحة العالمية وبالتعاون مع الحكومة العراقية، باشرت فتح المختبرات والمعامل لضمان سرعة اكتشاف الحالات وشفافية النتائج، مبينا أن اغلب المعامل تم افتتاحها في المناطق القريبة من دول الجوار.

شارك هذا الموضوع:

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ممثل الصحة العالمية: لدينا تعاون كبير مع الجهات الصحية في العراق للحد من انتشار فيروس كورونا) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ممثل الصحة العالمية: لدينا تعاون كبير مع الجهات الصحية في العراق للحد من انتشار فيروس كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).