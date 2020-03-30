في زمن الكورونا.. قانوني يوضح لـ”العهد نيوز” معنى الافراج الشرطي عن السجناء

2020/03/30 | 22:10 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اوضح الخبير في الشان القانوني علي التميمي، معنى الافراج الشرطي عن السجناء وذلك في زمن تفشي فيروس كورونا المستجد.وقال التميمي في حديث لـ”العهد نيوز” اليوم الاثنين، بان “الافراج عن السجناء بشكل شرطي يمكن اذا قضى ثلاث ارباع المدة للكبار وثلثي المدة للاحداث ويسري الإفراج الشرطي على المحكومين العسكريين والمدنيين”، لافتا الى ان “هذا الافراج […]

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