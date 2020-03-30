نائب لساسة العراق: قدموا مصلحة الوطن او مصيركم السحل بالشوارع

2020/03/30 | 22:11 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/حذر عضو مجلس النواب احمد علي الكناني ،ساسة العراق من مصير لايحمد عقباه ان لم يقدموا مصلحة العراق امام مصالحهم.وخاطب في تغريدة اليوم اطلعت عليها " كلكامش برس " ساسة العراق قائلا .."امامكم 3 خيارات لاغيرها ..اما الاعتقال او الهروب خارج العراق..او ان تلاقوا مصير سابقيكم الذين تم سحلهم في الشوارع ان لم تقدموا مصلحة العراق امام مصالحكم".

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