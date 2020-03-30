بالصور والتفاصيل..نيويورك تغرق في وحل كورونا

2020/03/30 | 22:15 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: أعلنت سلطات ولاية نيويورك الامريكية، اليوم الاثنين، انها سجلت قرابة 10 الاف حالة اصابة بوباء كورونا خلال 24 ساعة الماضية، وهو ما يقدر بنحو نصف اعداد الاصابة بالفيروس في الولايات المتحدة جميعها.ودخلت الولاية في حالة طوارىء قصوى تم خلالها نصب مستشفى ميداني طارىء في متنزه سنترال بارك.وتقول تقارير ان مسؤولي […]

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