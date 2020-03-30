2020/03/30 | 22:16 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فوزي عبد الرحيم السعداوي يندر وجود بلد عانى من التغيرات السياسية وانعدام الاستقرار كالعراق فبرغم ان النظام الملكي كان الاكثر استقرارا الا انه عانى من انقلاب عسكري عام ٣٦كان باكورة الانقلابات في العالم العربي تبعه اخر في العام ١٩٤١ ..لكن ومنذ ١٤ تموز ١٩٥٨ ولحد الان لم يستقر العراق الا في فترات محدودة حيث ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لماذا لايستقر العراق 1-3) نشر أولاً على موقع (الصباح الجديد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لماذا لايستقر العراق 1-3) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصباح الجديد).