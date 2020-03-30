الكتل السنيّة متحمسة للزرفي: يمتلك الأغلبية الشيعية لتمرير حكومته

2020/03/30 | 22:16 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعته إلى الإسراع في حسم ملف السجناء والمغيبين بغداد- وعد الشمري: بدأت الكتل السنيّة متحمسة لتكليف عدنان الزرفي بتشكيل الحكومة، وتحدثت عن عقد اجتماعات معه لطرح رؤاها للمرحلة المقبلة، لكنها شددت على ضرورة تضمين برنامجه جميع النقاط التي طرحها في الإعلام، إضافة إلى الإسراع في حسم موضوع السجناء والمغيبين.ويقول القيادي في تحالف القوى العراقية ...

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