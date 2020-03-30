التجارة تباشر تجهيز الموطنين بمفردات البطاقة التموينية

2020/03/30 | 22:16 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- الصباح الجديد: اعلن وزير التجارة، محمد العاني، اليوم الاثنين، المباشرة بتجهيز مفردات البطاقة التموينية للمواطنين.وقال العاني، في تصريح اطلعت عليه الصباح الجديد، إن “الوزارة طرحت رؤيتها في ظل أزمة فيروس كورونا من خلال اجتماعها مع خلية الأزمة البرلمانية برئاسة النائب الأول حسن الكعبي”.وأضاف أن “فرق الوزارة الرقابية مستمرة في توفير المواد الغذائية ورفدها ...

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