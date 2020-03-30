فرنسا تسجل أسوأ يوم لها منذ بدء تفشي كورونا 

2020/03/30 | 22:16 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو على تويتر، الاثنين، سلبية نتائج اختبار فحص فيروس كورونا، وذلك بعد وقت قليل من إعلان دخوله حجرا صحيا.

وبعدما أعلن نتنياهو دخوله وأفراد عائلته وفريق مستشاريه في حجر صحي الاثنين، بتوصية من وزارة الصحة الإسرائيلية بعد تأكد إصابة مستشارة له بفيروس كورونا، ذكر حسابه على تويتر أن "الفحوص الطبية التي خضع لها رئيس الوزراء نتنياهو وأفراد عائلته والطاقم المقرب منه تشير إلى أنهم لم يصابوا بفيروس كورونا".

وأضاف الحساب أنه بالرغم من سلبية النتائج فإن "رئيس الوزراء نتنياهو سيبقى في الحجر الصحي حتى وصول تعليمات جديدة من وزارة الصحة".

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن مستشارة نتنياهو المصابة كانت في جلسة برلمانية الأسبوع الماضي حضرها نتنياهو ونواب من المعارضة يحاول أن يشكل معهم حكومة طوارئ ائتلافية للمساعدة في مواجهة أزمة كورونا.

وطلبت وزارة الصحة بشكل عام كل من خالطوا شخصا تأكدت إصابته عن قرب، العزل الذاتي لمدة 14 يوما واحتمال الخضوع لفحص كورونا.

وسجلت إسرائيل 4247 حالة إصابة و15 وفاة بالمرض.



وحذرت وزارة الصحة من أن عدد الوفيات قد يصل في النهاية للآلاف.

وكان من المقرر أن يجتمع نتانياهو، الاثنين، بالمسؤولين لمناقشة مقترح بفرض تقييد الحركة في بعض مناطق البلاد.

وخضع نتانياهو لفحص كورونا كإجراء احترازي في 15 مارس وجاءت نتيجته سلبية وفقا لما ذكره مكتبه.

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