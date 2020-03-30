عشائر ديالى: نرفض التهديد بحق الحشد الشعبي وخروج الامريكان سيعزز الاستقرار والامان

2020/03/30 | 22:17 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [ديالى-اين]اكدت عشائر محافظة ديالى، الاثنين، رفضها تهديد فصائل الحشد الشعبي من قبل القوات الامريكية.

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