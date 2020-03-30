صحة الرصافة: ارتفاع حالات الاصابة الى 96 اصابة بفيروس كورونا

2020/03/30 | 22:17 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]أعلن مدير عام صحة بغداد الرصافة، عبد الغني الساعدي، عن ارتفاع العدد التراكمي للإصابات الموجبة بفيروس كورونا الى 96 بعد تسجيل اصابتين جديدتين بفيروس كورونا.

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