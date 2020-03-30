إيران تقدم أجهزة للكشف عن الإصابة بكورونا للولايات المتحدة.. عدائنا مع الادارة وليس الشعب

2020/03/30 | 22:18 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت إيران اليوم الاثنين، أنها ستقدم أجهزة للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا، من صناعة جامعة بقية الله للعلوم الطبية التابعة للحرس الثوري للولايات المتحدة الأمريكية.وقال هادي زهيري مدير دائرة العلاقات العامة في جامعة بقية الله للعلوم الطبية، إنه تم تقديم مجموعة من أجهزة الكشف عن الإصابة بفيروس كورونا من صناعة الجامعة إلى الولايات المتحدة […]

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