الصحة العالمية تتوقع ارتفاعاً كبيراً بإصابات كورونا في العراق

2020/03/30 | 22:25 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ توقعت منظمة الصحة العالمية يوم الاثنين تسجيل ارتفاع كبير بإصابات فيروس كورونا في العراق خلال الأيام العشرة المقبلة.

وقال الصحة العالمية في بيان ورد لشفق نيوز، إن "العراق ثاني بلد من حيث عدد من الوفيات المرتبطة بمرض COVID19 في منطقة شرق البحر الابيض المتوسط بعد إيران".

وتوقعت الصحة العالمية، "ارتفاعاً كبيراً في عدد حالات الإصابة بالمرض في غضون الأيام العشرة القادمة مع زيادة الفحوصات المخبرية".

وأشارت إلى "تشغيل ثلاث مختبرات لفحص كوفيد-19 في النجف والبصرة ومدينة بغداد الطبية في بغداد مما أدى إلى زيادة الفحوص إلى أكثر من 4500 فحص في اليوم مقارنة بحد أقصى 100 في اليوم قبل بضعة أسابيع".

وأردفت أن "وزارة الصحة الاتحادية ووزارة الصحة في إقليم كردستان ومنظمة الصحة العالمية في العراق وشركاء آخرون يعملون معاً لنشر الحقائق والتدابير الوقائية ضد المرض على النحو الذي أوصت به منظمة الصحة العالمية".

ونقل البيان عن الدكتور أدهم إسماعيل، ممثل منظمة الصحة العالمية في العراق: "إن منظمة الصحة العالمية على اتصال مستمر مع وزارة الصحة الاتحادية وتقدم بانتظام جميع المعلومات والمبادئ التوجيهية والتوصيات والبروتوكولات ومواد الإبلاغ عن المخاطر على النحو الذي يقدمه مكتب منظمة الصحة العالمية الإقليمي والمقر الرئيسي للمنظمة".

وأضاف أن "الفرق الفنية التابعة لمنظمة الصحة العالمية تبذل قصارى جهدها لدعم السلطات الصحية في جهودها بهذا الخصوص".

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