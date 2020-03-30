وزارة التربية تصدر قرارات عدة بينها الدخول الشامل و دمج مواد

2020/03/30 | 22:28 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت وزارة التربية، اليوم الاثنين، عدة قرارات بينها الدخول الشامل لطلبة الصفوف المنتهية بعد استحصال موافقة رئاسة الوزراء، فضلاً عن إلغاء عقد التأمين المبرم مع (شركة التأمين العراقية).وذكرت الوزارة في بيان تلقته وكالة صدى، انه “تم حصول موافقة وزيرة التربية سها خليل العلي بك على عدد من القرارات بضمنها الدخول الشامل لطلبة الصفوف المنتهية

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