صحة الكرخ تنشر التوزيع الجغرافي للحالات المصابة بكورونا

2020/03/30 | 22:32 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم ـ بغداد

نشرت دائرة صحة الكرخ، اليوم الاثنين، التوزيع الجغرافي للحالات المصابة بفيروس كورونا.

وقالت الدائرة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "التوزيع الجغرافي للحالات المصابة بفيروس كورونا المشخصة اليوم الاثنين، تضمن حالتان في حي التشريع محلة 8 5 8 لرجل عمره 63 سنة وابنه عمره 21 سنة، وحالة واحدة في مدينة الحرية محلة 424 لطفل عمره 7 سنوات، فضلاً عن حالة واحدة في حي الجهاد محلة 893 لامرأة بعمر 65 سنة".

واضافت: "كما تضمنت حالة واحدة في منطقة شارع حيفا محلة 222 لرجل بعمر 51 سنة، وحالتان من الرصافة (زيونة وحي البنوك) لامرأتين بعمر 35 و25 سنة، وحالة من الشعلة في محلة 46 لرجل بعمر 42 سنة، وثلاث حالات في مستشفى ابن سينا لا تتوفر معلومات عنهم حالياً".

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