جديد الحالة الصحية لرئيس وزراء بريطانيا المصاب بكورونا

2020/03/30 | 22:34 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)… قال وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، إن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، كان “مفعما بالحيوية” صباح اليوم الاثنين خلال اجتماع وزاري ترأسه عن بعد، بينما كان في عزلة ذاتية بعد ثبوت إصابته بفيروس كورونا.وأضاف راب خلال الإفادة الصحافية اليومية للحكومة “أدار رئيس الوزراء اجتماع التاسعة والربع صباحا وكان مفعما بالحيوية ومنحنا القيادة […]

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