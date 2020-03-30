حكم قضائي ضد كاظم الساهر وإلزامه بدفع غرامة مالية

2020/03/30 | 22:35 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قضت محكمة بداية عمان، أمس الأحد، بإلزام المطرب العراقي كاظم الساهر، بدفع غرامة لنقابة الفنانين الأردنيين قدرها 44000 دولار أمريكي أو ما يعادلها بالدينار الأردني.كما قضت المحكمة بتضمين الرسوم والمصاريف، ومبلغ 1000 دينار أتعاب محاماة، والفائدة القانونية بواقع 9% تسري من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام، بحسب صحيفة “الجمهورية” المصرية.جاء حكم المحكمة بعدما

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