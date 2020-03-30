ترامب وبوتين يؤكدان أهمية استقرار أسواق الطاقة العالمية

2020/03/30 | 22:42 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد البيت الأبيض بأن الرئيسين الأمريكي، دونالد ترامب، والروسي، فلاديمير بوتين، اتفقا خلال اتصال بينهما على العمل بشكل وثيق لدفع حملة محاربة فيروس كورونا واحياء الاقتصاد العالمي.

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