مصرف الرشيد يصدر بيانا برواتب المتقاعدين

2020/03/30 | 22:42 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد أعلن مصرف الرشيد، الاثنين، المباشرة بدفع رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين لشھر نيسان عبر ادوات الدفع الالكتروني.وقال المكتب الاعلامي للمصرف، في بيان انه تم "دفع رواتب المتقاعدين العسكريين والمدنيين ،من حملة بطاقات الدفع الالكتروني (نخيل ماستر كارد) و( كي كارد) لشھر نيسان عبر ادوات الدفع الالكتروني".وأضاف انه "بامكان السادة المتقاعدين استلام رواتبھم من شبكة فروعنا المنتشرة في بغداد والمحافظات او من المنافذ المعتمدة".

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