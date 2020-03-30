العراق ..عملية عسكرية بعد تسلل لداعش من سوريا

2020/03/30 | 22:42 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد اعلن الحشد الشعبي، الإثنين، في بيان رصد دخول مجاميع مسلحة من سوريا باتجاه العراق، بعد هروبها من سجن بمنطقة الحسكة. وبحسب البيان فإن قوات أمنية عراقية رصدت التسلل والدخول وأطلقت عملية عسكرية وأمنية لتأمين جزيرتي نينوى وصلاح الدين. واضاف إن "اللواء44 و 51 وعمليات نينوى للحشد الشعبي، والهندسة العسكرية ومكافحة المتفجرات وبإسناد من طيران الجيش ومقاتلة الدروع في الحشد الشعبي، فضلا عن مشاركة الفوج التكتيكي وفوج سوات وفوجين من الجيش العراقي، نفذوا عملية "ربيع الانتصارات الكبرى" لتطهير جزيرتي نينوى و صلاح الدين".وأشار إلى أن "العملية نفذت بناء على معلومات استخبارية تفيد بدخول مجاميع مسلحة من الحدود السورية مستغلين انشغال البلد بفيروس كورونا" .

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