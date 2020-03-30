بسبب كسر الحظر.. مصدر يؤكد: الغرامات المرورية في العراق تجاوزت الـ(70) الف غرامة

2020/03/30 | 23:00 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اكد مصدر مطلع، اليوم الاثنين، على ان الغرامات المرورية في العراق تجاوزت الـ(70) الف غرامة بسبب كسر حظر التجوال.

وقال المصدر لـ"الغد برس"، انه "بسبب كسر حظر التجوال فان الغرامات المرورية في بغداد تجاوزت الثلاثين الف غرامة، وفي عموم العراق تجاوزت السبعين الف غرامة".

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