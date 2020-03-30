البيت الأبيض: ترامب وبوتين يتفقان على العمل لمحاربة فيروس كورونا

2020/03/30 | 23:00 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

متابعة/ الغد برس:

قال البيت الأبيض إن ترامب وبوتين اتفقا على العمل بشكل وثيق من خلال مجموعة العشرين لحث خطى الحملة الدولية لمحاربة فيروس كورونا وإحياء الاقتصاد العالمي.

واتفق ترامب وبوتين خلال اتصال هاتفي على أهمية استقرار سوق الطاقة العالمي، بحسب ما قاله البيت الأبيض.

ومن جهة اخرى أكدت إيفانكا ترامب ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومستشارته، أن دولة الولايات المتحدة الأمريكية، ستظهر قوتها وسينتهى وباء كورونا، وتبعياته وستخرج أمريكا أقوى.

وقالت فى فيديو بثته عبر حسابها على "انستجرام" في هذه الأوقات الصعبة ، تظهر أمريكا روحها وقوتها.



سينتهي هذا وسنخرج أقوى من أي وقت مضى.



في غضون ذلك ، ينقذ المسافات الاجتماعية الأرواح! يرجى القيام بدورك.



نحن جميعا في هذا معا"

كما سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم، أعلى نسبة من الإصابات بفيروس كورونا المستجد حول العالم، حيث بلغ عدد الإصابات حتى الساعة العاشرة بالتوقيت المحلى لواشنطن العاصمة 143.532 حالة إصابة، وعدد الوفيات 2.572 ، وتم شفاء 4.865 من الفيروس على مستوى القطر.

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