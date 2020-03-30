تماثل ثلاث مصابين بكورونا للشفاء في المثنى

2020/03/30 | 23:03 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - المثنى

أعلنت دائرة صحة المثنى، الاثنين، تماثل 3 مصابين بكورونا للشفاء في المحافظة.

بغداد اليوم ـ بغداد

نشرت دائرة صحة الكرخ، اليوم الاثنين، التوزيع الجغرافي للحالات المصابة بفيروس كورونا.

وقالت الدائرة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "التوزيع الجغرافي للحالات المصابة بفيروس كورونا المشخصة اليوم الاثنين، تضمن حالتان

بغداد اليوم - بغداد

دعا عضو كتلة بدر النيابية النائب كريم المحمداوي، الاثنين (30 اذار 2020)، الى رفع الحصار الامريكي عن ايران، مبينا أن انتشار كورونا لا يشكل خطورة على شعبها فحسب بل كل شعوب المنطقة.

وقال المحمداوي في حديث لـ (بغداد ا

بغداد اليوم-بغداد

أعلن مدير عام صحة بغداد الرصافة، عبد الغني الساعدي، الإثنين، ارتفاع العدد التراكمي للإصابات الموجبة بفيروس كورونا الى 96 بعد تسجيل اصابتين جديدتين بفيروس كورونا.

وقال الساعدي، في بيان، ان "صحة الرصافة سجلت اصابتين جديتين،

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