2020/03/30 | 23:03 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم/ متابعة

كشفت شبكة "ESPN" عن مفاجأة كبيرة في الميركاتو، إذا تأكد استبعاد مانشستر سيتي من دوري أب...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( ريال مدريد يصطاد في ماء السيتي بصفقة الـ 150 مليون يورو) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( ريال مدريد يصطاد في ماء السيتي بصفقة الـ 150 مليون يورو) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).