2020/03/30 | 23:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #حكيمة_لعلا إن جائحة الكورونا تعري وجها آخر لمجتمعنا وتعلن عن نوعين من الهشاشة عند المغاربة، الأولى الهشاشة المعنوية والنفسية و الثانية الهشاشة الاقتصادية .إن الهشاشة أيا كان نوعها و التي أتحدث عنها تمس الأغنياء، وذوي الدخل القار والفقراء وأولئك الذين يصنفون تحت درجة الفقر، الفئتان الأخيرتان تعانيان أيضا من الهشاشة المادية.نتوقف لحظة للتعريف بما أقصد بالهشاشة، المعنى الاصطلاحي المتعارف عليه هو أن الهشاشة......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#حكيمة لعلا - يوميات الحجر (8) وجها لوجه) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#حكيمة لعلا - يوميات الحجر (8) وجها لوجه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).