دلور ميقري - حديث عن عائشة: الفصل السادس عشر/ 1

2020/03/30 | 23:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #دلور_ميقري صباحاً، أفاقت عيشو متأخرة كونها لم تنم جيداً في الليلة السابقة.كَولي كانت ما تنفك غافية، فيما شقيقتها الصغيرة اختارت البقاء في حجرة جدتها وكانت لم ترها منذ أعوام أربعة.خرجت إلى أرض الديار، المتلألئة بأشعة شمس الخريف، التي ملأت الحديقة بظلال الأشجار.الحديقة بدَورها، امتلأ عبيرُ أزهارها في الدار.لوهلةٍ، توهمت عيشو أن الظل الطويل، الخارج من نور الإيوان إنما هوَ لأبيها.لكنها سرعان ما أفاقت من الو......

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