احمد جمعة - من رقصة أخيرة على قمرٍ أزرق

2020/03/30 | 23:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #احمد_جمعة المنطقة...بين الدوحة والمنامة شكت الشيخة خلود في مزاجها المفاجئ وانقشاع ضباب الخوف الذي كان عادة يصاحب توقعاتها المجهولة من خلال الأفكار المدمرة حين كانت تسبغ عليها بالتوتر طوال الوقت، وشعرت بالاسترخاء مؤخراً وزال الاحتقان بعد أن نفضت عنها القلق وقررت المغامرة بعد مناقشة مع زوجها ومع ذاتها حينما تمكنت من إقناعه بالتخلي عن الحذر الذي يدفن صاحبه وهو على قيد الحياة.- ماذا ينفع كل هذا الألماس......

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