2020/03/30 | 23:14 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/اعلنت قيادة عمليات بغداد ،القبض على اكثر من 5 الاف مخالف لحظر التجوال خلال اسبوعين.وذكر بيان للقيادة انه " منذ السابع عشر من شهر آذار 2020 ولغاية اليوم الثلاثين منه تمكنت القوات الامنية من القاء القبض على ٥٢٧٢ مخالفاً، كما حجزت ٦٩٣ عجلة ودراجة نارية مختلفة، وفرضت ٢٨٠١٧ غرامة".واكدت انها "لن تتهاون مع الأشخاص الذين يصرون على خرق الحظر ".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لخرقهم الحظر .. اعتقال 5 الاف مخالف وحجز 693 مركبة خلال اسبوعين) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لخرقهم الحظر .. اعتقال 5 الاف مخالف وحجز 693 مركبة خلال اسبوعين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).