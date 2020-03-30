حاكم ولاية فرجينيا يأمر المواطنين بالتزام المنازل

2020/03/30 | 23:18 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناشد حاكم نيويورك، أندرو كوومو، العاملين في المجال الطبي في أنحاء الولايات المتحدة التوجه إلى ولايته لمساعدتها في مواجهة الأزمة الصحية التي تجتاحها في ظل أسوأ تفش لفيروس كورونا المستجد في البلاد.

وقال كوومو في مؤتمر صحفي عقده الاثنين، في مركز جاكوب جافيتس للمؤتمرات في منهاتن، والذي حوله الجيش الأميركي الأسبوع الماضي إلى أربعة مستشفيات مؤقتة، "ساعدوا نيويورك.



إننا المصابون الآن"، مضيفا "هذا اليوم، وغدا سيكون في مكان آخر وسيواصل مسار انتشاره في شتى أنحاء البلاد".

وحذر الحاكم من أن "أسوأ ما يجلبه الوباء لم يحدث بعد" رغم وفاة أكثر من 253 شخصا منذ الأحد. وقال "إذا انتظرت للاستعداد للعاصفة، فقد فات الأوان.



عليك أن تستعد قبل قدوم العاصفة".

وأكد أن تفشي كورونا ليس وضعا شاذا يقتصر على نيويورك بل سيضرب كل جزء من البلاد، مضيفا "أي شخص يقول إن هذا الوضع خاص بمدينة نيويورك، فهو في حالة إنكار، لأن الفيروس يتحرك عبر الولاية، الفيروس ينتقل عبر البلاد، لا يوجد أي أميركي محصن ضده.



لا يهمني إذا كنت تعيش في كانزاس.



لا يهمني إذا كنت تعيش في تكساس".

وأعلن أن حالات الإصابة الجديدة في الولاية بلغت 7000 تقريبا ما يرفع العدد الإجمالي إلى حوالي 66500 حتى يوم الاثنين.

وسلجت معظم الإصابات في مدينة نيويورك حيث وصلت إلى 36221، وفق الأرقام الرسمية.

وأدخل المستشفى 1014 شخصا ما يرفع عدد من احتاجوا إلى تلقي العلاج في مؤسسات طبية إلى 9517، بزيادة تبلغ 12 في المئة عن الأحد.

وبين الراقدين في المستشفيات، 2352 في غرف العناية المركزة المجهزة بأجهزة التنفس الاصطناعي.

وأجريت اختبارات كشف الإصابة بفيروس كورونا لأكثر من 186 ألف شخص خلال شهر تقريبا، 14 ألفا منهم يوم الأحد فقط.

وقال كوومو إن نيويورك أجرت اختبارات على المواطنين أكثر من أي ولاية أخرى، وأكثر من الصين التي انطلق منها الفيروس في ديسمبر الماضي.

ووصلت صباح الاثنين، سفينة طبية تابعة للبحرية الأميركية إلى منطقة منهاتن في نيويورك، يرتقب أن تخفف من الضغط الذي تشهده مستشفيات المدينة.

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