رونالدو يوجه رسالة لأبطال معركة كورونا

2020/03/30 | 23:18 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو رسالة توعية لمشجعيه دعاهم فيها للبقاء في منازلهم، للحد من انتشار فيروس كورونا، ومساعدة موظفي الرعاية الصحية الذين يقاتلون للحفاظ على الأرواح.وقال رونالدو نجم فريق يوفنتوس الإيطالي، في “تغريدة” عبر حسابه على موقع “تويتر”: “إنها لحظة صعبة على العالم أجمع، دعونا نكون شاكرين للأمور التي تهم صحتنا وعائلاتنا”.وأضاف […]

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