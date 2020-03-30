صحة الإقليم: إصابة 8 من الكوادر الطبية بكورونا

2020/03/30 | 23:20 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [اربيل -اين]أعلن وزير الصحة في اقليم كردستان، سامان برزنجي اليوم الاثنين، عن مجموع الحالات بفايروس كورونا بضمنها اصابات لعدد من الكوادر الطبية.

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