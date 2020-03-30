دراسة: الإصابات في إيطاليا ستكون صفرا في شهر ايار المقبل

2020/03/30 | 23:20 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة-اين]أظهرت دراسة احصائية أن إيطاليا ستشهد خلال الفترة ما بين 5 و 16 ايار المقبل إنحسارا في حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في عموم البلاد لتصل الصفر.

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