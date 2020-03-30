2020/03/30 | 23:23 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد نشر مدير عام صحة الكرخ، الدكتور جاسب الحجامي، اليوم الاثنين، التوزيع الجغرافي لحالات فايروس كورونا المشخصة في الكرخ.وقال الحجامي في بيان ، ان "حالتين في حي التشريع محلة ٨٥٨ لرجل عمره ٦٣سنة وابنه عمره ٢١ سنة، و حالة واحدة في مدينة الحرية محلة ٤٢٤ لطفل عمره ٧ سنوات، و حالة واحدة في حي الجهاد محلة ٨٩٣ لامراة بعمر ٥٦ سنة، و حالة واحدة في منطقة شارع حيفا محلة ٢٢٢ لرجل بعمر ٥١ سنة".واضاف ان "حالتين من الرصافة (زيونة وحي البنوك) لامرأتين بعمر ٣٥ و٢٥ سنة، حالة من الشعلة محلة ٤٦٠ لرجل بعمر ٤٢ سنة، و ثلاث حالات في مستشفى ابن سينا لا تتوفر معلومات عنهم حالياً لعدم ارتباط المستشفى بدائرتنا و يتم التعامل معهم في هذه الاوقات ويعلن عنهم لاحق"اً.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التوزيع الجغرافي للمصابين بكورنا في جانب الكرخ) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التوزيع الجغرافي للمصابين بكورنا في جانب الكرخ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).