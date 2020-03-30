مضاعفة حالات كورونا في مستشفيات كاليفورنيا خلال 4 أيام

2020/03/30 | 23:27 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قال جافين نيوسوم حاكم ولاية كاليفورنيا الأمريكية يوم الاثنين إن عدد المصابين بفيروس كورونا الذين أودعوا في مستشفيات الولاية زاد إلى المثلين خلال الأيام الأربعة الماضية، بينما زاد عدد المرضي في وحدات الرعاية المركزة إلى ثلاثة أمثال خلال الفترة ذاتها.

ولم يحدد الحاكم أعداد هؤلاء المرضى.





من جانبها، قالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة بلغ 140904 إصابة وإن حالات الوفاة زادت إلى 2405 حالة.

ولا تعكس أرقام المراكز بالضرورة الحالات التي ترصدها كل ولاية على حدة.

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