هجوم لداعش يخلف 3 قتلى وجرحى في صفوف الحشد بديالى

2020/03/30 | 23:28 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني يوم الاثنين بمقتل وإصابة 3 من مقاتلي الحشد الشعبي بهجوم لمسلحي تنظيم داعش في محافظة ديالى.

وقال المصدر في تصريح لشفق نيوز، إن مسلحي داعش شنوا هجوما على مقاتلي الحشد الشعبي في اللواء رقم واحد في منطقة نفط خانه التابعة لقضاء خانقين بديالى.

وأوضح المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، أن الهجوم خلف قتيلاً وجريحين اثنين في صفوف الحشد قبل أن يلوذ المهاجمون بالفرار.

وفي سياق متصل، قال المصدر إن مسلحي داعش شنوا هجوما منفصلا على القوات العراقية في أطراف داقوق في كركوك، دون وقوع خسائر.

والهجوم الأخير هو الأول من نوعه منذ مغادرة القوات الأمريكية قاعدة "كي وان"، أمس الأحد، في محافظة كركوك.

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