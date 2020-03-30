الصحة العالمية: عدد الإصابات بكورونا حول العالم تجاوز 690 ألف

2020/03/30 | 23:30 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت منظمة الصحة العالمية أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا تجاوز 690 ألف حالة.

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