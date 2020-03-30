تعرف على التوزيع الجغرافي لحالات الاصابة بفيروس كورونا المشخصة لهذا اليوم في الكرخ

2020/03/30 | 23:31 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

نشر مدير عام صحة الكرخ، الدكتور جاسب الحجامي، اليوم الاثنين، التوزيع الجغرافي لحالات فايروس كورونا المشخصة في الكرخ.

وقال الحجامي في بيان تلقته "الغد برس"، ان "حالتين في حي التشريع محلة ٨٥٨ لرجل عمره ٦٣سنة وابنه عمره ٢١ سنة، و حالة واحدة في مدينة الحرية محلة ٤٢٤ لطفل عمره ٧ سنوات، و حالة واحدة في حي الجهاد محلة ٨٩٣ لامراة بعمر ٥٦ سنة، و حالة واحدة في منطقة شارع حيفا محلة ٢٢٢ لرجل بعمر ٥١ سنة".

واضاف ان "حالتين من الرصافة (زيونة وحي البنوك) لامرأتين بعمر ٣٥ و٢٥ سنة، حالة من الشعلة محلة ٤٦٠ لرجل بعمر ٤٢ سنة، و ثلاث حالات في مستشفى ابن سينا لا تتوفر معلومات عنهم حالياً لعدم ارتباط المستشفى بدائرتنا و يتم التعامل معهم في هذه الاوقات ويعلن عنهم لاحقاً".

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