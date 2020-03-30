السعودية تضخ مزيداً من النفط رغم تخمة السوق وتراجع الطلب

2020/03/30 | 23:32 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)….أعلنت السعودية عزمها زيادة صادراتها النفطية بـ 600 ألف برميل يوميا في ايار المقبل، لتصل إلى 10,6 ملايين برميل وهو معدل قياسي، بعدما كانت أعلنت نيتها زيادة الانتاج.وتصدّر السعودية نحو سبعة ملايين برميل يوميا، ما يعني انها ستضخ 3,6 ملايين برميل إضافية في أسواق النفط المشبعة أصلا بفعل التراجع الكبير على الطلب […]

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