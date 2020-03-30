صحة الديوانية تعلن حجر الملامسين للطبيب المصاب بكورونا في الشامية

2020/03/30 | 23:34 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم ـ الديوانية

اعلنت دائرة صحة الديوانية، اليوم الاثنين، عن حجر الملامسين للطبيب المصاب بفيروس كورونا في قضاء الشامية.وقالت مدير عام الدائرة، لمياء الحسناوي، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إنه "تم حجر عدد من الملامسين للطبيب المصاب في قضاء الشامية وهم من الكادر التمريضي في مستشفى الشامية العام".وفي السياق ذاته، اكد مصدر مطلع في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "عدد المحجوزين بلغ 10 اشخاص".

بغداد اليوم - المثنى

أعلنت دائرة صحة المثنى، الاثنين، تماثل 3 مصابين بكورونا للشفاء في المحافظة.

وكانت دائرة صحة المثنى اعلنت، الإثنين، تسجيل 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما كشفت عن تفاصيلها.

وقال عون هاني، مدير عام صحة المثنى، في بي

بغداد اليوم ـ بغداد

نشرت دائرة صحة الكرخ، اليوم الاثنين، التوزيع الجغرافي للحالات المصابة بفيروس كورونا.

وقالت الدائرة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "التوزيع الجغرافي للحالات المصابة بفيروس كورونا المشخصة اليوم الاثنين، تضمن حالتان

بغداد اليوم - بغداد

دعا عضو كتلة بدر النيابية النائب كريم المحمداوي، الاثنين (30 اذار 2020)، الى رفع الحصار الامريكي عن ايران، مبينا أن انتشار كورونا لا يشكل خطورة على شعبها فحسب بل كل شعوب المنطقة.

وقال المحمداوي في حديث لـ (بغداد ا

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