2020/03/30 | 23:40 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أسعد العزوني لم يكن أحد يجرؤ حتى على التفكير في إمكانية إنهيار الإمبراطورية السوفييتية التي كانت تصف نفسها بالفولاذية،نظرا لما كان فيها من حزم عزم وضبط وربط،ومع ذلك إنهار الجدار الفولاذي في لحظة واحدة،وتوزعت دوله كقطع الشطرنج على كل طامع،وكانت مستدمرة الخزر في فلسطين أول الكاسبين لأنها أجبرت اليهود السوفييت الأغنياء حد الثراء ،والعلماء […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إنهيار الإمبراطورية الأمريكية قاب قوسين أو أدنى) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إنهيار الإمبراطورية الأمريكية قاب قوسين أو أدنى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).