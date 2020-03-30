حلبجة تكشف تفاصيل 6 إصابات جديدة بكورونا

2020/03/30 | 23:58 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ كشف مدير صحة محافظة حلبجة باقليم كوردستان، معلومات تفصيلية عن ست إصابات جديدة بالمحافظة، أعلنتها وزارة صحة كوردستان في وقت سابق يوم الاثنين

وكتب مدير صحة حلبجة ازاد مصطفى على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" ان الاشخاص الستة الذين اصيبوا بفيروس كورونا في حلبجة، خمسة منهم من اقرباء الشخص المصاب الاول في حلبجة والشخص السادس هو احد الكوادر الصحية.

يذكر ان اقليم كوردستان سجل لحد الان 161 حالة اصابة بفيروس كورونا المستجد توفي منهم اثنان واكتسب 56 شخصا منهم الشفاء التام.

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