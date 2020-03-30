شركة زين العراق تساهم بشراء أجهزة طبية لمكافحة كورونا بقيمة 750 مليون دينار

2020/03/30 | 23:59 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة )… أعلنت شركة زين العراق احدى شركات مجموعة زين الرائدة في تقديم خدمات الإتصالات في الشرقالأوسط وإفريقيا عن مساهمتها في جهود احتواء تفشي فيروس كورونا المستجد في العراق.وقالت الشركة في بيان لها تلقته ( المستقلة) اليوم الاثنين ان “زين العراق ستساهم بشراء أجهزة ومعدات طبية تم تحديداحتياجها بشكل فوري من قبل المعنيين وبقيمة […]

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