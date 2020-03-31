مصدر: ناحية الهلال بالمثنى باتت بؤرة لـ(كورونا) في المحافظة

2020/03/31 | 00:02 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

كشفت مصدر طبي بدائرة صحة المثنى، اليوم الأثنين، عن تفاصيل الـ ١٢ حالة إصابة بفايروس كورونا التي سجلتها المحافظة اليوم.

وذكر المصدر لـ"الغد برس"، أن "الإصابات الجديدة بفايروس كورونا في المثنى توزعت بين 9 حالات في ناحية الهلال شمالي المحافظة، وحالتين اثنين من مدينة السماوة، وواحدة من ناحية المجد المحاذية لناحية الهلال".

وبين المصدر، أن " ناحية الهلال تعتبر حاليا بؤرة للإصابة بفايروس كورونا في المثنى وسنشدد عملية الحظر عليها خاصة من ناحية الدخول والخروج اليها "، مشيرا إلى أن" قوات تابعة للجيش هي من تحكم القبضة عليها حاليا ".

وأضاف المصدر، أن" العدد الكلي للمصابين بالفايروس في المحافظة بلغ 19 حالة، 17 في الحجر يتلقون العلاج اللازم حاليا، وحالة تم شفائها، وأخرى توفيت ".

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