2020/03/31 | 00:04 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تزامنا مع عرضها لهواتف P40 الجديدة نشرت هواوي مقطع فيديو ترويجيا لأجهزة تلفاز طورتها لتتميز عن جميع التلفزيونات التي تنتجها الشركات الأخرى.وبالرغم من قلة المعلومات المتوفرة حول هذه الأجهزة إلا أن التسريبات تشير إلى أنها ستحمل الاسم التجاري Huawei Vision Smart TV، وستأتي بميزات غير مسبوقة، حيث ستحصل على كاميرا ويب منبثقة مثبتة على […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هواوي تطلق أجهزة تلفاز لا مثيل لها!) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هواوي تطلق أجهزة تلفاز لا مثيل لها!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).