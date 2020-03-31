وزير الخارجية يبحث مع نظيره التركي اجراءات البلدين في مواجهة كورونا

2020/03/31 | 00:05 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

بحث وزير الخارجيّة محمد علي الحكيم، الاثنين، مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو اجراءات البلدين في مواجهة كورونا.

وقالت الخارجية في بيان، انه "جرى خلال الاتصال مناقشة سُبُل الارتقاء بآفاق التعاون الثنائيّ، والتنسيق الستراتيجيّ بين البلدين تجاه القضايا الإقليميّة والدوليّة".وفي هذا الإطار ناقش الوزيران آخر تطوُّرات الأوضاع الأمنيّة بالمنطقة، وإجراءات البلدين في مُواجَهة فايروس كورونا، وفقا للبيان.وجدّد الحكيم التأكيد على التشاور وتنسيق المواقف بين بغداد وأنقرة إزاء القضايا محلّ الاهتمام المُشترك، بحسب البيان.

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