شركة زين العراق تتبرع بمبلغ 750 مليون دينار لشراء أجهزة ومعدات طبية الى القطاع الصحي

2020/03/31 | 00:05 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم - متابعة أعلنت شركة زين العراق احدى شركات مجموعة زين الرائدة في تقديم خدمات الإتصالات في الشرق الأوسط وإفريقيا عن مساهمتها في جهود احتواء تفشي فيروس كورونا المستجد في العراق.

مساهمة زين العراق ستكون عن طريق شراء أجهزة ومعدات طبية تم تحديد احتياجها بشكل فوري من قبل المعنيين وبقيمة كلية تصل الى 750 مليون دينار.

وأعرب الرئيس التنفيذي لشركة زين العراق علي الزاهد عن تمنياته بالصحة والسلامة لجميع العراقيين وعلق قائلا " نظرا للوضع الراهن الطارىء والحرج وانطلاقا من مسؤولية زين العراق المجتمعية كان لابد لشركتنا المساهمة في جهود مكافحة انتشار هذا الفايروس".

وسيكون التبرع بالمبلغ الذي سيتم ايداعه في حساب التبرعات والذي انشأه البنك المركزي العراقي وبالتنسيق مع هيئة الاعلام والاتصالات دعما لجهود خلية الازمة في مواجهة فايروس كورونا وسيستخدم المبلغ لشراء أجهزة ومعدات للقطاع الصحي كأجهزة التنفس الاصطناعي، مستلزمات تعقيم، مستلزمات وقاية للكوادر الطبية والمرضى وغيرها من المعدات التي يحتاجها القطاع الطبي وأضاف الزاهد "يجب علينا جميعا كعراقيين الوقوف كصف واحد لمجابهة هذا الوباء وهنا أسمحوا لي أن اقدم الشكر الجزيل للكوادر الطبية وهم على الخطوط الامامية لمحاربة هذا الوباء والشكر موصول الى شركائنا في هيئة الاعلام والاتصالات لجهودهم وتجاوبهم واشرافهم المباشر لكل مبادراتنا وتنسيق هذا التبرع للجهات الطبية وفي نفس الوقت أشكر جميع موظفي زين العراق لالتزامهم وتفانيهم لتقديم افضل الخدمات لمشتركينا.





ومن الجدير بالذكر أن زين العراق شكلت خلية ازمة منذ بداية الاعلان عن الوباء واستنفرت جميع كوادرها والتي تعمل على مدار الساعة وبكل السبل وتتحدى جميع الظروف لضمان استمرار افضل خدمات الاتصال والانترنت للمواطنين، حيث قامت الشركة بسلسلة اجراءات على مستوى الخدمات والعروض في الفترة القصيرة الماضية لخدمة المشتركين منها تمديد فترة صلاحية الرصيد مجانا ولمدة 14 يوما و امكانية الاتصال بدون رصيد لحين التعبئة بوقت لاحق وفي نفس الوقت امكانية الاتصال بفرق الدعم الفني لقطاع الاعمال وخدمات المشتركين على مدار الساعة وكافة ايام الاسبوع على مراكز الاتصال و منصات وقنوات التواصل الاجتماعي و تقديم تطبيقات واشتراكات مجانية خلال فترات حضر التجوال.

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت قيادة عمليات بغداد، الاثنين، القاء القبض على 5272 مخالفاً لحظر التجوال وحجز 693 عجلة ودراجة نارية.

وقالت القيادة في بيان، "منذ السابع عشر من شهر آذار 2020 ولغاية اليوم الثلاثين من الشهر ذاته، تواصل تواصل قوات

بغداد اليوم - بغداد

اعلنت وزارة التربية عن حصول موافقة الوزيرة سها خليل العلي بك على عدد من القرارات بضمنها الدخول الشامل لطلبة الصفوف المنتهية من المنتظمين بالدوام للعام الدراسي 2019/ 2020 وذلك بعد عرض الموضوع على رئاسة الوزراء واستحصال الموافقة

بغداد اليوم - بغداد

نفت قيادة عمليات بغداد، الاثنين، منع حركة العجلات المحملة بالإنتاج الحيواني والزراعي والمواد الغذائية.

وقالت القيادة في بيان، إنها "لم تمنع حركة العجلات المحملة بالإنتاج الحيواني والزراعي والمواد الغذائية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( شركة زين العراق تتبرع بمبلغ 750 مليون دينار لشراء أجهزة ومعدات طبية الى القطاع الصحي) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( شركة زين العراق تتبرع بمبلغ 750 مليون دينار لشراء أجهزة ومعدات طبية الى القطاع الصحي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).