2020/03/31 | 00:14 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالوثيقة.. لجنة الأمر الديواني رقم ٥٥ توقف استقطاعات السلف والقروض لموظفي الدولة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع العهد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/31 | 00:14.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع العهد نيوز.

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