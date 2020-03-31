يويفا يناقش مصير دوري الأبطال الأربعاء

2020/03/31 | 00:20 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يناقش الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، مصير دوري الأبطال هذا الموسم ومسابقاته الأخرى التي تم تعليقها بسبب تفشي وباء كورونا خلال مؤتمر عبر الفيديو، الأربعاء.

وقرر يويفا تعليق كافة مسابقاته بسبب الأزمة الصحية العالمية، التي تسببت في مقتل نحو 34 ألف شخص، بينما جرى تأجيل بطولة أوروبا إلى العام المقبل.

وقال الاتحاد الأوروبي في بيان أصدره الاثنين، إنه "وجه الدعوة إلى ممثلي 55 اتحادا للمشاركة في مؤتمر عبر الفيديو الأربعاء الموافق الأول من أبريل..



لمناقشة الخيارات المتاحة لإعادة جدولة محتملة للمباريات".

وأضاف الاتحاد الأوروبي أنه سيتم أيضا مناقشة انتقالات وعقود اللاعبين.

وقال ألكسندر تشيفرين رئيس يويفا مطلع الأسبوع، إن الموسم الحالي قد لا ينتهي إذا لم يتم استئناف المسابقات قبل نهاية يونيو رغم أنه لم يستبعد امتداده إلى الموسم المقبل.

وقال تشيفرين لصحيفة لا ريبوبليكا الإيطالية إن هناك عدة خيارات للانتهاء من الموسم.

وقال رئيس اليويفا "هناك خطة أولى وثانية وثالثة.



الخطط الثلاث تتعلق ببدء المسابقات في منتصف مايو وفي يونيو وفي نهاية يونيو، وإذا لم ننجح فمن المرجح أن نفقد الموسم".

لكن رغم ذلك أضاف تشيفرين "هناك إمكانية أيضا لاستئناف النشاط في بداية الموسم الجديد ثم بدء الموسم نفسه في وقت لاحق.



سنرى أفضل الحلول لروابط الدوري والأندية".

وقال تشيفرين إن الأولوية ستكون لإنهاء المواسم المحلية حتى لو تسبب ذلك في إقامة المباريات دون حضور مشجعين.

يذكر أن فيروس كورونا تفشى بشكل كبير في الدول الأوروبية، فقد سجلت أكثر من 400 ألف حالة إصابة، وعشرات الآلاف من الوفيات.

وتسبب التأخر في تعليق الدوري الإيطالي خصوصا، في تزايد تفشي مرض كوفيد-19 بحسب ما كشفت تقارير بنيت على اختبارات طبية.

ومن بين المصابين بالفيروس عدد غير قليل من اللاعبين في أندية إيطالية وإسبانية.

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